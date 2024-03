Pasqua: Confesercenti-Ipsos, italiani spenderanno 2,5 miliardi di euro per il pranzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani spenderanno 2,5 miliardi di euro per il pranzo di Pasqua. 40 euro il budget medio a persona, cifra che sale a 50 euro per chi sceglierà un ristorante. È la stessa cifra dello scorso anno per il 56 per cento degli italiani, il 27 per cento spende una quota superiore, il 17 per cento opta per un risparmio rispetto al 2023. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Ipsos per Confesercenti in occasione delle festività pasquali. Dall’indagine risulta che il 65 per cento degli italiani festeggerà la Pasqua con un pranzo a casa, propria o di parenti, il 12 per cento celebrerà la ricorrenza in un ristorante, il nove per cento in viaggio. Seguono al quattro per cento sia i festeggiamenti a casa di amici che quelli in un parco o comunque all’aperto. (segue) (Com)