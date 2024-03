Pasqua: Confesercenti-Ipsos, italiani spenderanno 2,5 miliardi di euro per il pranzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle tavole degli italiani non mancheranno le uova di cioccolato, presenti per il 68 per cento degli italiani con una media di tre uova ciascuno, le colombe (65 per cento), le verdure di stagione e i salumi (entrambi al 48 per cento), carni alla brace (42 per cento), uova sode e preparazioni della tradizione locale (36 per cento), agnello per il 34 per cento così come le pizze salate della tradizione, pizze dolci (22 per cento) e pietanze vegane per il 7 per cento. A festeggiare in famiglia saranno soprattutto i residenti nelle Isole (71 per cento), nel Nord Est (70 per cento), al Centro (64 per cento) e nel Nord Ovest (62 per cento). Chiude la classifica il sud con circa sei italiani su dieci (61 per cento). Per quanto riguarda la celebrazione della Pasqua al ristorante o in un pubblico esercizio, in testa con il 18 per cento gli italiani residenti al sud. Segue il Nord Ovest con l’11 per cento, il Centro e il Nord Est con il 10 per cento e le Isole con l’otto per cento. Per il giorno di Pasquetta, invece, solo un italiano su tre (34 per cento) pranzerà a casa propria o di parenti, il 16 per cento sarà in gita fuori porta, il 13 per cento in un parco, il 12 per cento a casa di amici, il nove per cento al ristorante e il cinque per cento in viaggio. (Com)