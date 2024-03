India-Ucraina: Nuova Delhi, incontro costruttivo tra ministri Esteri su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita in India del ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, che ha avuto incontri “costruttivi” con l’omologo Subrahmanyam Jaishankar e con il viceconsigliere alla Sicurezza nazionale Shri Vikram Misri. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Il colloquio tra Kuleba e Jaishankar si è concentrato, in particolare, sul rafforzamento delle relazioni bilaterali in aree come commercio e investimenti, scienza e tecnologia, difesa, agricoltura, sanità, cultura e istruzione. I ministri hanno discusso di questioni legate alla Commissione intergovernativa sulla cooperazione commerciale, economica, scientifica, tecnica, industriale e culturale, e sui relativi gruppi di lavoro, concordando di continuare a impegnarsi in vista del settimo incontro della commissione, in programma entro la fine dell’anno. Inoltre, vi è stato uno scambio di idee su questioni regionali e globali, tra i quali il conflitto in corso in Ucraina e gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica.(Inn)