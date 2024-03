Consob: Arbitro per controverse finanziarie, 13,1 milioni di risarcimenti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 l'Arbitro per le controversie finanziarie ha ricevuto 963 ricorsi, di cui 729 ammessi, per un totale di risarcimenti riconosciuti da 13,1 milioni di euro. È quanto emerge dalla Relazione dell'Arbitro per le controversie finanziarie sull’attività svolta nel 2023. Sale, così, a 10.774 il numero complessivo dei ricorsi trasmessi dai risparmiatori nei primi sette anni di attività (2017/2023). La media mensile è stata pari a 80 ricorsi, con i picchi più significativi raggiunti nei mesi di maggio (114), marzo (90), febbraio e novembre (89). Come avvenuto in passato, si conferma una fisiologica riduzione dei ricorsi ricevuti nel periodo estivo. (Rin)