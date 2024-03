Mobilità: assessore Roma, per piano bus turistici aspettiamo decreto tariffe da ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per limitare e disincentivare l’arrivo dei bus turistici a Roma “da un anno e mezzo aspettiamo che il ministero dei Trasporti faccia il decreto tariffe così da poter aumentare il costo della sosta in centro”. Lo ha detto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”. Il piano bus turistici prevede un funzionamento “sulla base della ripartizione, abbiamo una fascia A più esterna, una fascia B leggermente più interna e una fascia C che è il centro storico - ha spiegato l'assessore -. Se entrano in fascia B devono prenotare e pagare ingresso e parcheggio. In fascia C, che comprende la Ztl del centro storico, Ztl San Lorenzo e Trastevere, possono entrare solo 60 autobus al giorno di cui 30 per gite scolastiche e 30 per servire gli alberghi sopra le 40 stanze. Questo numero di 60 finora non è stato mai raggiunto, siamo sempre intorno ai 30-40 mezzi complessivi”. In vista del Giubileo, ha affermato Patanè, “ho tentato di diminuire il numero di autobus che arriva in fascia B incentivando il parcheggio di scambio nella fascia A, dove ci sono cinque grandi strutture che saranno anche dotate di bagni pubblici così da essere più confortevoli. Vogliamo diminuire il costo degli stalli in fascia A e aumentare a dismisura quello in fascia B. Abbiamo la delibera pronta dal 2022. Nell’agosto del 2022 nel decreto Omnibus, notte tempo, in maniera bipartisan è stato approvato un emendamento che vieta di modificare o istituire tariffe Ztl senza un regolamento del ministero dei Trasporti che delinei le linee guida. Questo regolamento ancora non c’è e ciò blocca tutte le delibere esistenti comprese quelle dei bus turistici. Con gli altri Comuni siamo arrivati a un testo condiviso con i tecnici del ministero, ormai più di un anno fa. Ma non abbiamo saputo più nulla”, ha concluso Patanè.(Rer)