Libano: media, colpito veicolo Unifil, forze Israele smentiscono

- Un veicolo della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) sarebbe stato colpito da un presunto attacco delle Forze di difesa di Israele (Idf) a Rmeish, nel sud del Libano. Lo ha riferito il sito d’informazione “Lebanon 24”, aggiungendo che sul veicolo si trovavano tre operatori, un australiano, un cileno e un norvegese, e un traduttore libanese. Da parte loro, le Idf hanno smentito la notizia: “Contrariamente a quanto riportato, le Idf non hanno colpito un veicolo di Unifil questa mattina”, si legge in una nota. (Lib)