Pasqua: Coldiretti/Ixe’, dolci "fai de te" nel 43 per cento delle case

- In più di quattro famiglie su dieci (43 per cento) si preparano quest'anno in casa i dolci regionali tipici della Pasqua, con un deciso ritorno delle tradizioni delle ricette contadine tramandate di generazione in generazione. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' sulla Pasqua degli italiani in occasione della prima mostra delle specialità territoriali pasquali al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma, con i cuochi contadini al lavoro per insegnare a cittadini e turisti le specialità più golose provenienti dalle antiche ricette delle campagne italiane. Se la colomba resta il dolce preferito dagli italiani, con il 69 per cento delle preferenze rispetto al 63 per cento delle uova di cioccolato – sottolinea la Coldiretti – si consolida il fenomeno del ritorno della cucina casalinga fai da te con la riscoperta dei dolci della tradizione. I dolci tipici delle regioni. In Val d'Aosta – evidenzia Coldiretti – si preparano i flantze, pani di segale appiattiti, di solito a forma rotonda, a cui si aggiungono un zucchero, burro, uvetta, mandorle e canditi, mentre in Piemonte c'è lo squisito salame del Papa, un salame di cioccolato, oltre ai tirà piccole pagnottelle da inzuppare nel latte o nel vino liquoroso. In Liguria troviamo i dolci Quaresimali, dai canestrelli profumati con acqua distillata di fiori d'arancio, ai mostaccioli a forma di losanga con marmellata di fichi e limoni, fino ai marzapani formati sull'ostia e ripieni di sciroppo di zucchero fondente ai vari gusti. (segue) (Com)