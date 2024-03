Pasqua: Coldiretti/Ixe’, dolci "fai de te" nel 43 per cento delle case (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classica colomba di Pasqua a base di farina, burro, uova, zucchero e buccia d'arancia candita, con una glassatura alle mandorle è invece il dolce più presente sulle tavole lombarde – evidenzia Coldiretti – così come la fugassa in Veneto, una focaccia ideata da un fornaio trevigiano con l'aggiunta all'impasto del pane di uova, burro e zucchero. Il Friuli Venezia Giulia vanta il Presniz, una sorta di strudel della tradizione triestina, con pasta sfoglia ripiena di frutta secca ma anche la Putizza, una variante sempre ripiena di frutta secca e cioccolato ma arrotolata. In Trentino Alto Adige troviamo la Corona pasquale, una treccia dolce lievitata e anche il Fochaz-osterbrot, un pane dolce piatto di farina di grano, generalmente a forma di coniglietto. Dall'Emilia arriva il Bensòne che è tra i più antichi dolci prodotti nel territorio di Modena – sottolinea Coldiretti – dalla forma ovalizzata, con la farcitura di marmellata di prugne e amarene. In Toscana invece abbiamo la Schiacciata Pisana un pane dolce dall'aroma di anice che viene accompagnato dal vin santo, così come la Panina di Pasqua, un impasto lievitato con uvette e aroma di anice. In Umbria tutti pazzi per la Ciaramicola, un dolce con alchermes, meringa e zuccherini colorati, mentre nelle Marche si preparano le ciambelle pasquali, che una volta erano impastati dalle "vergare", le donne di casa, il Venerdì Santo per farle riposare e poi cuocerle il giorno di Pasqua. (segue) (Com)