Pasqua: Coldiretti/Ixe’, dolci "fai de te" nel 43 per cento delle case (3)

- La pizza dolce è tipica del Lazio, così come la Pigna di Pasqua ricca di uvetta, canditi, vaniglia, cannella, anice. Tipici della Pasqua abruzzese sono i Cavalli e pupe – spiega Coldiretti – biscotti a base di pasta frolla arricchita con un uovo sodo, mentre in Basilicata troviamo il Tarallo aviglianese glassato noto anche come "Il biscotto della sposa", ricoperto da una glassa all'anice. In Molise si prepara la Pigna, che è una sorta di ciambella a base di farina e uova, e in Campania la tradizionale pastiera e i quaresimali ricchi di mandorle. In Calabria – spiega Coldiretti – ci sono i Cuculi, tipici dolci pasquali fatti con una pasta di pane piuttosto zuccherata, aggiungendo qualche goccia di anice e di scorza di limone per dargli una caratteristica nota di sapore. In Puglia immancabile è la Pupa con l'uovo. I siciliani portano in tavola la cuddura cu l'ova, che è un impasto dolce, simile a una pasta frolla, che contiene uova sode intere, impasto che viene poi decorato con zuccherini colorati, cotto in forno e, a volte, completato successivamente con glassa bianca. In Sardegna troviamo le Pardulas – conclude Coldiretti – a base di formaggio o ricotta e l'Aranzada nugoresa finissimi fili di buccia d'arancia cotti lentamente nel miele e arricchiti da filetti di mandorle tostate. (Com)