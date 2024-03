Paesi Bassi: uomo armato tiene in ostaggio diverse persone in un bar a Ede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato non identificato ha preso diverse persone in ostaggio in un bar della città olandese di Ede. Secondo quanto riferisce il quotidiano olandese "De Gelderlander", non è possibile al momento stabilire quante persone siano presenti all'interno del locale. Secondo la testata, l'uomo che tiene le persone in ostaggio minaccerebbe l'uso di armi da fuoco ed esplosivi. Sul posto è presente un massiccio schieramento di agenti di polizia. (segue) (Beb)