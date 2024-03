Scuola: Marti, entra in vigore legge Lega contro violenza a docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra oggi in vigore la legge della Lega, a prima firma del collega Rossano Sasso, che prevede l'inasprimento delle pene per chi commette atti di violenza nei confronti dei docenti e del personale scolastico. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama, spiegando che "la norma comprende, inoltre, l'istituzione di un Osservatorio nazionale per la sicurezza degli stessi". "Un provvedimento di buonsenso - aggiunge Marti - che, insieme al ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, abbiamo portato avanti con forza per riaffermare il rispetto a scuola. Chi ogni giorno lavora per la formazione e il futuro dei nostri ragazzi, merita rispetto, sicurezza e dignità".(Rin)