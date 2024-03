India: Marina recupera peschereccio sequestrato dai pirati nel Mar Arabico, in salvo 23 pachistani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina dell'India ha recuperato un peschereccio iraniano che era stato sequestrato nel Mar Arabico ieri, 29 marzo, da nove pirati armati, liberando i 23 membri dell'equipaggio di nazionalità pachistana. Lo ha annunciato la stessa Marina di Nuova Delhi in un comunicato. L'imbarcazione, Al Kambar 786, era stata abbordata dai pirati mentre si trovava a sud-ovest dell'isola yemenita di Socotra. L'operazione di salvataggio è stata condotta nel giro di dodici ore dalle navi militari Ins Sumedha e Ins Trishul, che hanno indotto gli aggressori ad arrendersi. L'India è finora intervenuta in 18 casi di attacchi e sequestri nel Mar Arabico, dove ha dispiegate 21 navi militari con un personale in rotazione di 5 mila unità. (Inn)