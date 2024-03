Schengen: domani primo passo per ingresso Bulgaria-Romania, aboliti controlli frontiere aeree e marittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso dicembre entrambi gli Stati membri hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire un'agevole applicazione delle norme Schengen a partire dal 31 marzo 2024. I quadri di cooperazione lanciati all'inizio di marzo dalla Commissione insieme a Bulgaria e Romania si basano sull'attuazione riuscita del progetto pilota progetti per garantire procedure rapide di asilo e rimpatrio. Con questi quadri di cooperazione, Romania e Bulgaria contribuiranno ulteriormente a rafforzare la cooperazione in materia di frontiere e migrazione, nonché agli sforzi europei congiunti per affrontare la sicurezza dell’Ue alle frontiere esterne e le sfide migratorie. Inoltre, è stata istituita un’iniziativa regionale sulla cooperazione di polizia tra gli Stati membri lungo le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo orientale, tra cui Bulgaria, Romania, Austria, Grecia, Ungheria e Slovacchia. Ciò consentirà di affrontare le sfide correlate congiuntamente e in modo sostenibile, anche per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera. (segue) (Beb)