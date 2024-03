Schengen: domani primo passo per ingresso Bulgaria-Romania, aboliti controlli frontiere aeree e marittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria e la Romania, si legge nella nota della Commissione, hanno costantemente dimostrato un elevato livello di impegno nel garantire un'adeguata protezione delle frontiere esterne dell'Ue e hanno costantemente agito come contributori chiave alla sicurezza interna dello spazio Schengen. Il prossimo passo verso una completa adesione dei due Paesi all'area Schengen dovrà arrivare dal Consiglio europeo che dovrà prendere una decisione per fissare una data per l'abolizione dei controlli alle frontiere terrestri interne tra Bulgaria, Romania e gli altri paesi dell'area di libera circolazione. La Commissione continuerà a fornire tutto il sostegno necessario alla presidenza del Consiglio per garantire che una decisione sulle frontiere terrestri possa essere adottata nel 2024. (Beb)