Malesia-Cina: il premier Li Qiang atteso a Kuala Lumpur per celebrare anniversario delazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, è atteso in Malesia quest'anno per un evento che celebrerà il 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali. Lo ha annunciato il premier malesiano Anwar Ibrahim, che ieri ha ricevuto a Kuala Lumpur il capo del dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Liu Jianchao, giunto nel Paese del sud-est asiatico per discutere i dettagli dell'evento. Malesia e Cina hanno stabilito relazioni diplomatiche il 31 maggio del 1974 con un comunicato congiunto firmato dai primi ministri di allora, rispettivamente Tun Abdul Razak e Zhou Enlai, dopo anni in cui Kuala Lumpur aveva mantenuto una posizione rigidamente anti-comunista. Da allora, la Cina è diventata uno dei principali partner commerciale della Malesia, con miliardi di dollari di prodotti importati ogni anno, in particolare dispositivi elettronici, circuiti integrati, gomma e frutta. "Abbiamo anche stabilito di rafforzare la cooperazione economica, specialmente gli investimenti dalla Cina, e di coordinare gli sforzi nel settore dell'istruzione e della formazione", ha aggiunto Anwar in un post su Facebook al termine dell'incontro con Liu. Lo scorso anno il premier malesiano ha effettuato la sua prima visita da capo del governo di Kuala Lumpur proprio a Pechino, dove ha incontrato il presidente Xi Jinping e lo stesso premier Li. (Fim)