Roma: ruba portafoglio a turista in stazione Metro A Spagna, arrestata 24enne

- Ha rubato il portafoglio a una turista all’interno della stazione “Spagna” della linea A della metropolitana di Roma. Per questo, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato una ragazza di 24 anni per furto. È successo ieri sera, intorno alle ore 19, quando la 24enne ha sottratto il portafoglio a una turista spagnola mentre aspettava il treno sulla banchina della stazione in direzione Anagnina. La vittima, tuttavia, è riuscita a recuperare il portafoglio autonomamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della polizia di Stato, che hanno arrestato la 24enne.(Rer)