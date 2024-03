Gaza: Hamas, per la liberazione della terra palestinese serve una resistenza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione della terra palestinese è "al centro del conflitto con il nemico israeliano". Lo ha affermato il movimento islamista palestinese Hamas, aggiungendo: "Non c'è modo di liberarla se non instaurando una resistenza globale". La dichiarazione è arrivata in occasione della Giornata della terra, che commemora l’uccisione avvenuta il 30 marzo 1976 di sei palestinesi disarmati che stavano protestando per l’espropriazione dei terreni da parte delle autorità israeliane. Nella sua dichiarazione, Hamas ha affermato che “la creazione di uno Stato palestinese pienamente sovrano con Gerusalemme come capitale è un progetto che non riguarda solo i palestinesi, ma tutte le nazioni arabe e islamiche e i popoli liberi del mondo". Il gruppo ha concluso ribadendo che l’operazione Alluvione Al Aqsa (l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre) fa parte della battaglia “del nostro popolo per difendere la propria terra e i luoghi santi, che continuerà fino a quando non saranno ripristinati i legittimi diritti dei palestinesi”. (Res)