Paesi Bassi: polizia su presa ostaggi a Ede, non vi sono indicazioni su matrice terroristica

- Non vi sono indicazioni sul fatto che la presa di ostaggi in corso a Ede, nei Paesi Bassi, sia legata a una matrice terroristica. Lo scrive la polizia olandese su X, spiegando che per il momento si ipotizza la presenza di un solo sequestratore all'interno di un bar situato nel centro della città olandese. L'uomo avrebbe preso in ostaggio diverse persone ma la polizia non è stata in grado sinora di fornire un numero esatto. Le forze dell'ordine non hanno voluto fornire ulteriori dettagli sul dispiegamento delle unità del Servizio di pronto intervento "perché qualsiasi informazione potrebbe andare a scapito della sicurezza". Circa 150 abitrazioni nella zona sono state evacuate. L'evacuazione è in gran parte completata, ha riferito la polizia. Il centro di Ede è stato interdetto al traffico e i negozi della zona al momento sono chiusi.(Beb)