Frosinone: Iannarilli (Ater), deliberata adozione bilancio 2023, verso normalizzazione Ente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di venerdì 29 marzo, il commissario straordinario dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli, ha deliberato l’adozione del Bilancio 2023. Si tratta di un atto dovuto e indispensabile per il corretto prosieguo delle attività amministrative. È quanto si legge in una nota dell'Ater della provincia di Frosinone. L’elaborato - prosegue la nota - restituisce una fotografia complessiva della situazione economica dell’Ente, ereditata, e segna il cambio di passo nell’attività dell’Azienda. L’approvazione del Bilancio offre la facoltà di agire sulle criticità e apportare i correttivi necessari ad elaborare nuove procedure più efficienti ed efficaci per il funzionamento dell’Ente. “Si tratta di un adempimento previsto dalla normativa, grazie al quale compiamo il primo passo verso una normalizzazione delle attività amministrative dell’Ente, nel rispetto delle prescrizioni di legge, e che consentirà, insieme a tutti gli altri adempimenti, di riorganizzare l’Azienda e di riportarla ad una gestione sana, trasparente ed economicamente utile", dichiara il Commissario Straordinario Iannarilli. "Tutte le attività volte al miglioramento delle procedure - aggiunge - non possono essere percorribili se non avviando un processo di legalizzazione dell’operato". (segue) (Com)