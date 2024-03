Armenia-Azerbaigian: ambasciatore russo, nostre guardie frontiera al confine su richiesta Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta personale del primo ministro armeno Nikol Pashinyan sono stati allestiti delle postazioni di osservazione delle guardie di frontiera russe al confine tra Armenia e Azerbaigian. Lo ha affermato l'ambasciatore russo Sergei Kopjrkin in un'intervista al portale armeno "24News". "Non menzionerò nemmeno i delle nostre postazioni di osservazione che, su richiesta personale del primo ministro (Nikol Pashinyan), sono stati collocati a spese della Russia lungo il confine con l'Azerbaigian per contribuire a stabilizzare la situazione nel 2020", ha osservato Kopjrkin, aggiungendo che la parte armena “non ha mai deciso di legalizzare in termini giuridici il posizionamento dei posti di osservazione russi". (Rum)