Aeronautica: tragica concatenazione di eventi causò incidente fra due Tornado nelle Marche nel 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto non sussiste", comportamenti umani corretti sia degli equipaggi in volo che dei due Ufficiali imputati. Come riferisce un comunicato dell'Aeronautica militare, è trascorso quasi un decennio dal tragico evento che ha coinvolto due velivoli Tornado sui cieli di Ascoli Piceno, provocando il decesso di entrambi gli equipaggi. A dicembre dello scorso anno è intervenuta la sentenza del Tribunale ordinario di Ascoli Piceno con la quale i colonnelli Saccotelli e Di Tora sono stati assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Tale provvedimento giudiziario, con sapiente puntualità e nitidezza, ha sostanziato quanto la Forza Armata avesse sostenuto in tema di tragica concatenazione eziologica. Il giudice infatti ha ritenuto che l’equipaggio di “Freccia 21” poteva legittimamente mutare la propria quota di volo, se tale atteggiamento era stimato opportuno in termini di sicurezza, e che la collisione è avvenuta in costanza di una serie di fattori causali la cui sinergia non può che stimarsi extra ordinaria, tanto da sostanziare il caso fortuito inteso come catena di accadimenti in cui i comportamenti umani rilevanti sono corretti e legittimi, ma nella quale entrano simultaneamente fattori imprevisti e ingovernabili che indirizzano verso l’evento. (segue) (Com)