Aeronautica: tragica concatenazione di eventi causò incidente fra due Tornado nelle Marche nel 2014 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali affermazioni rendono onore agli Ufficiali imputati ed a entrambi gli equipaggi di volo coinvolti, nella condivisa consapevolezza che l’attività di esercitazione dell’Aeronautica è intrinsecamente pericolosa e regolata da norme tecniche professionali di altissima specializzazione. Una specializzazione e professionalità che consente agli equipaggi dell'Aeronautica Militare di operare ogni giorno per assicurare la difesa aerea del Paese, per portare speranza a chi versa in difficoltà e per salvare vite umane con trasporti sanitari d’urgenza, di ricerca e soccorso. Questa è l'essenza e la ragion d'essere di una Forza armata che non si arresta mai, sempre a disposizione della collettività, 24 ore al giorno al servizio del Paese. A partire dalla prossima settimana inizieranno i coordinamenti con le istituzioni locali dov’è avvenuto il tragico incidente per organizzare, il prossimo agosto, una cerimonia in ricordo dei cari colleghi scomparsi. (Com)