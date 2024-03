Austria: incidente a una nave da crociera bulgara sul Danubio, undici feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono rimaste ferite quando una nave da crociera bulgara si è schiantata durante la notte contro un muro di cemento in una chiusa sul fiume Danubio nella città di Aschach an der Donau, nel nord dell'Austria. Lo ha riferito questa mattina la polizia della città austriaca. Circa 160 passeggeri erano presenti a bordo della nave in viaggio dalla Baviera in Germania alla città austriaca di Linz al momento dell'incidente, ha detto un portavoce della polizia. Gli undici feriti sono stati portati in ospedale e la nave ha potuto proseguire la navigazione dopo l'incidente, ha aggiunto il portavoce. (Geb)