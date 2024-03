© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di beneficenza ucraino Angel Zsu organizza una raccolta di finanziamenti per l'acquisto di automobili e droni per le Forze armate, mettendo in palio diversi premi fra cui il segmento di un lanciarazzi che mostra il ritratto di Stepan Bandera, il leader nazionalista ucraino assassinato in Germania nel 1959. Bandera è ritenuto responsabile del massacro di centinaia di uomini, donne e bambini ebrei durante l’occupazione tedesca dell'Ucraina durante la Seconda guerra mondiale. Una foto mostra l'armamento ormai non funzionante con l'immagine di Bandera in alto e, più in basso, quella di Vasil Stus, poeta e scrittore ucraino di epoca sovietica, dissidente, morto nel 1985 in carcere, al termine di uno sciopero della fame, proclamato post mortem eroe nazionale ucraino. Il fondo Angel Zsu è noto in Ucraina proprio per le sue attività volte a raccogliere donazioni da stanziare alle Forze armate per fronteggiare l'invasione della Federazione Russa. La raccolta fondi in questione prevede, peraltro, come primo premio una bandiera ucraina firmata dall'ex capo di Stato maggiore delle Forze armate, il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore dell'Ucraina in Regno Unito dopo la sua rimozione dall'incarico disposta alcune settimane fa dal presidente Volodymyr Zelensky. Fra gli altri premi figurano anche un tessuto con il testo dell'inno nazionale e un proiettile d'artiglieria decorato con il tridente, simbolo ufficiale dell'Ucraina. (Res)