Tim: depositate quattro liste per rinnovo del Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la nomina del Collegio sindacale, è arrivata la lista presentata da Vivendi (che dichiara di detenere il 23,75 per cento del capitale composto da azioni ordinarie), che vede, nella sezione Sindaci effettivi, Mara Vanzetta; Massimo Gambini; Francesco Schiavone Panni; Giulia De Martino; Pietro Mastrapasqua. Nella sezione Sindaci supplenti, invece, Massimiliano Di Maria; Carlotta Veneziani; Barbara De Leo; Nicola Gualandi. In aggiunta, Vivendi propone – ricorrendone le condizioni – di nominare quale Presidente dell’Organo di Controllo il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi; propone altresì di determinare in euro 135 mila annui lordi il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, in 95 mila euro annui lordi quello dei Sindaci effettivi e in euro 15 mila annui lordi il compenso aggiuntivo spettante al Sindaco effettivo che sarà chiamato a far parte dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 23 1/2001. Sempre per la nomina del Collegio sindacale, è stata presentata una lista unitaria da un gruppo di gestori di fondi e Sicav (che dichiarano di detenere complessivamente l’1,33684 per cento del capitale composto da azioni ordinarie), che prevede, nella sezione Sindaci effettivi, Francesco Fallacara; Anna Doro; Corrado Gatti; Raffaella Annamaria Pagani; Felice Persico. Nella sezione Sindaci supplenti: Paolo Prandi; Laura Fiordelisi; Simone Montanari; Donatella Vitanza. Il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi è quello proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. (Com)