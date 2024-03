Malesia: arrestata presunta spia israeliana, aveva con sé sei pistole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia hanno arrestato un uomo di 36 anni in un hotel di Kuala Lumpur, in possesso di sei pistole e 200 proiettili, con il sospetto che si tratti di una spia israeliana. Lo ha annunciato l'ispettore generale di polizia Razarudin Husain in conferenza stampa. L'individuo, di cui non è stata resa nota l'identità, era arrivato all'Aeroporto internazionale di Kuala Lumpur lo scorso 12 marzo dagli Emirati Arabi Uniti con quello che le autorità malesiani considerano un passaporto francese falso. Dopo essere stato arrestato, ha aggiunto Razarudin, il sospetto ha esibito agli agenti un passaporto israeliano. L'uomo ha raccontato di essere entrato in Malesia per dare la caccia a un altro cittadino israeliano in fuga per una disputa familiare. Una storia che, tuttavia, non convince gli inquirenti locali, che hanno anche osservato come la presunta spia abbia cambiato hotel diverse volte durante il suo soggiorno in Malesia. Le armi da fuoco sono state acquistate nel Paese del sud-est asiatico, ha spiegato ancora l'ufficiale di polizia, e sono state pagate con criptovaluta. Paese a maggioranza musulmana, la Malesia ha frequentemente attaccato Israele nel corso di queste ultime settimane per l'offensiva militare condotta nella Striscia di Gaza. I due Paesi non hanno relazioni diplomatiche.(Fim)