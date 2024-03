Gaza: Qatar accoglie con favore sentenza Corte internazionale per favorire ingresso aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha accolto con favore la nuova sentenza della Corte internazionale di giustizia (Cig) che ordina nuove misure provvisorie a Israele per facilitare l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Qatar in una nota, in cui ha sottolineato la necessità di "garantire il rispetto dell'attuazione di questo ordine, compresa l'apertura dei valichi, per evitare la carestia che minaccia la Striscia, nonché per prevenire il rischio di genocidio". La diplomazia di Doha ha affermato che "l'orribile realtà umana nella Striscia di Gaza, compresa la minaccia alla vita dei civili, richiede che la comunità internazionale si schieri fermamente per raggiungere un cessate il fuoco permanente". (Res)