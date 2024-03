Regno Unito: accoltellato a Londra presentatore emittente tv dissidente iraniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pouria Zeraati, presentatore dell'emittente televisiva iraniana con sede a Londra "Iran International", è stato ripetutamente accoltellato fuori dalla sua abitazione nella capitale britannica. Lo ha riferito la stessa emittente, che nel 2022 ha fornito un'ampia copertura delle proteste antigovernative in Iran, secondo cui Zeraati, 36 anni, è stato aggredito da un gruppo di persone non identificate. Zeerati si trova attualmente in ospedale in condizioni definite stabili. La polizia metropolitana di Londra (Met) ha riferito che il dipartimento antiterrorismo sta conducendo un'indagine sull'accoltellamento. La scelta di schierare l'unità antiterrorismo è stata disposta a causa "de lavoro della vittima come giornalista presso un'organizzazione mediatica in lingua persiana con sede nel Regno Unito". A ciò, riferisce la Met, si aggiunge il fatto che "ci sono state numerose minacce rivolte a questo gruppo di giornalisti". Al momento non sono stati effettuati arresti in relazione all'accoltellamento. (Rel)