Pasqua: Coldiretti/Ixe’, 86 per cento degli italiani pranza a casa, spesa da 75 euro a famiglia

- Per il pranzo di Pasqua gli italiani spendono quest'anno una media di 75 euro a famiglia, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, con la stragrande maggioranza che lo trascorrerà in casa propria o di parenti e amici. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè "La Pasqua 2024 degli italiani a tavola" che fotografa le abitudini dei consumatori in occasione della prima mostra del dolci regionali della festività al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo. Il 60 per cento dei cittadini trascorrerà il pranzo tra le mura domestiche, mentre un altro 26 per cento lo passerà da parenti e amici. Ma c'è anche un nove per cento che ha deciso di andare in un ristorante o in un agriturismo mentre un tre per cento farà un picnic all'aria aperta e un rimanente due per cento sarà altrove, secondo Coldiretti/Ixe'. In media saranno sei le persone su ogni tavola – spiega Coldiretti – con una situazione abbastanza simile a quella dello scorso anno. Per preparare il pranzo di Pasqua si impiegheranno mediamente 2,1 ore, con una netta tendenza a privilegiare i menu della tradizione. Tra coloro che cucineranno – secondo Coldiretti –, una maggioranza del 55 per cento conterrà le operazioni in cucina tra i 30 minuti e le due ore, un 26 per cento si spingerà a tre ore, un 11 per cento arriverà a cinque ore e un cinque per cento oltre. Solo un tre per cento si limiterà ad appena mezz'ora. (segue) (Com)