Medio Oriente: Usa accolgono con favore nuovo governo Autorità palestinese

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la nomina del nuovo governo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) guidato da Mohammad Mustafa. Lo ha fatto sapere il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, secondo cui Washington è “ansiosa di lavorare con il nuovo gabinetto per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità e si impegnerà con questo nuovo governo per realizzare riforme credibili”. Secondo gli Stati Uniti “un'Autorità palestinese rivitalizzata è essenziale per ottenere risultati per il popolo palestinese sia in Cisgiordania che a Gaza e per creare le condizioni per la stabilità nell'intera regione”. Il 28 marzo il nuovo premier palestinese Mustafa, che ha sostituito Mohammed Shtayyeh, ha annunciato la lista dei ministri del nuovo governo che domani presterà giuramento. Gli Stati Uniti hanno fortemente incoraggiato un cambio di leadership dell’Autorità nazionale palestinese nei mesi scorsi. (Res)