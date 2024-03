Export: Cgia, nel 2023 stabile su 2022, ma in crescita del 30 per cento rispetto a periodo pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta la parte del leone l’hanno fatta i prodotti manifatturieri: dei 626,2 miliardi di export conseguiti nel 2023, ben 595,6 (il 95 per cento del totale) è ascrivibile a questa tipologia di beni. Le merci che sono state acquistate maggiormente dai nostri partner commerciali stranieri sono stati i macchinari per un valore di 101,1 miliardi, la farmaceutica per 49,1 e gli autoveicoli per 45,8. Rispetto al 2022, tra i primi dieci beni manifatturieri venduti all’estero solo i prodotti chimici (-8,5 per cento), la metallurgia (-16,7 per cento), i prodotti in metallo (-1,3 per cento) e la pelletteria/calzature (-0,7 per cento) hanno subito una contrazione. La Germania (74,6 miliardi), gli Stati Uniti (67,3 miliardi), la Francia (63,4 miliardi), la Spagna (32,9 miliardi) e la Svizzera (30,5 miliardi) sono le prime cinque destinazioni delle nostre esportazioni. Le vendite nei Paesi appena richiamati incidono per il 43 per cento di quelle totali. Tra questi primi cinque destinatari, nell’ultimo anno spicca la diminuzione delle vendite in Germania (-3,6 per cento) e in Svizzera (-1,7 per cento), mentre negli Usa, in Francia e in Spagna la variazione è stata positiva. A livello regionale le aree più vocate al commercio estero sono state la Lombardia (163,1 miliardi di euro), l’Emilia Romagna (85,1 miliardi) e il Veneto (81,9 miliardi), insieme fanno più della metà dell’export italiano. (segue) (Com)