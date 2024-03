Milano: dalla Questura le nuove modalità per il rilascio del passaporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Questura di Milano comunica la nuova modalità per richiedere un appuntamento per il rilascio del passaporto in caso di comprovata priorità. Con l'Agenda ordinaria on lineil cittadino che intenda richiedere il rilascio di un nuovo passaporto o la sostituzione di quello in scadenza, può fare rischiesta prenotando un appuntamento tramite l'agenda on-line, accedendo con SPID o C.I.E. La prenotazione nell'Agenda Ordinaria consente al titolare dello SPID o della C.I.E. di prendere fino a un massimo di quattro appuntamenti complessivi. Con la nuova Agenda prioritaria on line, qualora sia necessario ottenere il passaporto entro 30 giorni e non ci siano date che soddisfino le esigenze tramite il sistema di prenotazione nell'Agenda Ordinaria, è possibile prendere un appuntamento nella nuova sezione Appuntamenti Prioritari.