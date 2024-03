Business news: Svizzera, Finma denuncia filiale banca libanese per aver violato obblighi su riciclaggio denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente regolatore finanziario svizzero Finma ha scoperto che una filiale di una dei principali istituti di credito libanesi, sotto indagine per i suoi legami con l'ex governatore della Banca centrale libanese Riad Salameh, non ha adottato adeguate misure per prevenire il riciclaggio di denaro. Banque Audi Suisse, una filiale del gruppo Bank Audi, uno dei più grandi gruppi bancari libanesi, "ha violato i suoi obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro" e "violato gravemente la legge sui mercati finanziari", si legge in un comunicato della Finma. La banca è una delle tante sospettate di nascondere centinaia di milioni di dollari presumibilmente sottratti all'economia libanese da Salameh, che è indagato in Libano e in almeno altri cinque Paesi europei. Francia e Germania hanno emesso mandati di arresto nei suoi confronti nell'ambito delle loro indagini, mentre Stati Uniti e Regno Unito hanno imposto sanzioni per "abuso di potere" nei confronti dell'ex governatore. (Rel)