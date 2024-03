Business news: Bosnia, a febbraio permessi di costruzione +19 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei permessi di costruire rilasciati in Bosnia Erzegovina a febbraio del 2024 rispetto al numero medio degli stessi nell'intero 2023 è stato superiore del 10,8 per cento. Rispetto allo stesso mese di febbraio del 2023 l'aumento è invece del 18,9 per cento. Lo riportano i dati dell'Istituto di statistica del Paese, secondo cui il numero previsto di appartamenti da costruire nel febbraio 2024 rispetto alla media del 2023 è superiore del 40,5 per cento, mentre rispetto a febbraio dello scorso anno è in rialzo del 38,2 per cento. (Seb)