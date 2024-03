Business news: Grecia, Pil pro capite al 67 per cento di media europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto in Grecia è stato nel 2023 al 67 per cento della media europea, e colloca il Paese al 26mo posto tra i 27 Stati Ue. La Bulgaria è ultima con un Prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto al 64 per cento della media europea. La Grecia si classifica al di sotto di molti paesi dell’ex blocco sovietico, come Romania, Croazia, Ungheria, Slovacchia e persino la Lettonia, al 25mo posto, con un Pil pro capite in standard di potere d'acquisto al 70,1 per cento della media europea. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini". (Gra)