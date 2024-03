© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione di marzo in Portogallo è pari al 2,3 per cento su base annua, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto a febbraio. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). La variazione dell'indice dei prodotti energetici è salita al 4,8 per cento, mentre l'indice dei prodotti alimentari non lavorati è sceso a meno 0,5 per cento. (Spm)