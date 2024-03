Business news: Polonia, inflazione a marzo all’1,9 per cento anno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Polonia a marzo scende all’1,9 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). L’inflazione annua nel Paese non era così bassa da quasi cinque anni: a marzo 2019 aveva toccato l’1,7 per cento. La tendenza al ribasso è cominciata dal febbraio 2023, quando l’inflazione aveva toccato il 18,4 per cento. Su base mensile, a marzo i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2 per cento. (Vap)