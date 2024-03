Business news: Armenia, banche locali non accetteranno più carte di pagamento russe con sistema Mir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche in Armenia non accetteranno più le carte di pagamento russe con sistema Mir. La misura entrerà in vigore dal 30 marzo ed è legata alle sanzioni occidentali contro la Russia. L'Unione delle banche armene ha annunciato che le banche commerciali del Paese "da sabato non accetteranno più le carte Mir, a causa del rischio di sanzioni secondarie". Faranno eccezione quelle emessi dalla filiale armena della banca russa Vtb, controllata dallo Stato russo. (Rum)