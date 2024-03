Business news: Spagna, crescita Pil del 2,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola è cresciuta del 2,5 per cento nel 2023, dopo aver registrato un aumento dello 0,6 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). In questo modo, l'economia spagnola ha incatenato la sua terza crescita annuale consecutiva anche se quella dell'anno scorso è stata la più moderata dopo il 6,4 per cento dl 2021 ed il 5,8 per cento del 2022. Il ministro dell'Economia, Carlos Cuerpos, ha sottolineato che i dati finali di crescita per il 2023 "confermano, ancora una volta, il buon andamento dell'economia spagnola, contrariamente alle previsioni apocalittiche e alle narrazioni distorte". (Spm)