Business news: Spagna, governo acquista il 3 per cento di Telefonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha acquisito il 3 per cento di Telefonica attraverso la Società statale di partecipazioni industriali (Sepi). "In conformità con l'accordo del Consiglio dei ministri dello scorso dicembre, che ordina a Sepi di acquistare azioni fino a un massimo del 10 per cento del capitale sociale della società, l'azienda statale ha raggiunto il 3 per cento, notificando l'acquisizione di partecipazioni significative grazie al raggiungimento della soglia prevista dalla normativa in materia", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato. Il mandato del governo a Sepi di entrare nel capitale sociale di Telefonica è arrivato come reazione allo sbarco a sorpresa dell'operatore saudita Stc, controllato dal fondo sovrano del Paese, Pif, nell'azionariato dell'operatore di telecomunicazioni lo scorso settembre. In particolare, Stc ha acquisito il 9,9 per cento del capitale sociale, il 4,9 per cento attraverso azioni dirette e il restante 5 per cento attraverso strumenti finanziari derivati, in una transazione del valore di 2,1 miliardi di euro. (Spm)