Business news: Bulgaria, compagnia ferroviaria cinese Crrc ritira offerta da gara pubblica dopo indagine Ue

- Il produttore cinese di treni Crrc si è ritirato da una gara pubblica in Bulgaria dopo che l'Unione europea ha aperto un'indagine sulla sua offerta, resa estremamente competitiva da quasi due miliardi di dollari di sussidi statali. Lo riporta il quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong. La Qingdao Sifang Locomotive Co, una divisione di Crrc, sperava di fornire alla Bulgaria 20 treni push-pull elettrici e relativi servizi di manutenzione. A quanto riferito dalla Commissione europea, tuttavia, il produttore statale cinese ha omesso l'ammontare delle sovvenzioni statali ricevute per presentare la sua offerta, estremamente più vantaggiosa rispetto a quella presentata dalla compagnia ferroviaria spagnola Talgo, unico altro partecipante alla gara. (Seb)