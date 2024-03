Business news: Germania, debito pubblico a 2.445,5 miliardi di euro in quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Germania è aumentato nel quarto trimestre del 2023 arrivando 2.445,5 miliardi di euro, con un incremento del 3,3 per cento su base annua pari a 77,3 miliardi di euro. Rispetto ai tre mesi precedenti, il dato è sceso dello 0,3 per cento, ovvero di 8,5 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che precisa come il dato comprenda, però, disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locale, incluso nel conteggio complessivo dal secondo trimestre dello scorso anno. Senza tale voce, il debito pubblico sarebbe cresciuto del 2,9 per cento. Per il governo federale, l'incremento è stato del 4,7 per cento a circa 1.696 miliardi di euro, pari a 76 miliardi di euro in più rispetto al 2022. Il motivo principale è stato l'aumento del debito del Fondo di stabilizzazione economica Energia, istituito nel novembre del 2022 per attenuare le conseguenze della crisi energetica derivante dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Abrogato alla fine dello scorso anno, lo strumento ha visto il disavanzo crescere del 137,4 per cento, ossia da 41,5 miliardi di euro a 71,7 miliardi di euro. (Geb)