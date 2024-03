Business news: Francia, a marzo inflazione a 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'inflazione a marzo si è attestata al 2,3 per cento su base annua, dopo il 3 per cento registrato a febbraio. È quanto emerge dalle stime provvisorie annunciate dall'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), che parla di un "rallentamento" dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari, del tabacco, dei servizi e dell'energia. Sempre a marzo, l'inflazione su base mensile è arrivata al +0,2 per cento dopo il +0,9 per cento del mese precedente. (Frp)