Business news: Serbia, Ente statale (Eps) firma primi contratti per acquisto energia da centrali solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente statale di energia serbo (Eps) ha firmato i primi contratti per l'acquisto di energia elettrica dalle centrali solari "B2 Nova Sun" e "B2 Sunspot" che verranno installate nelle città di Nova Crnja e Kikinda, nella regione della Vojvodina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui Eps ha ora più di un gigawatt di capacità installata da fonti rinnovabili, ovvero oltre il 10 per cento della capacità di produzione in Serbia. Con una quota superiore al 30 per cento proveniente da centrali idroelettriche, l'Ente si avvicina al 50 per cento della produzione da fonti rinnovabili. David Zarkovic, direttore esecutivo per la gestione del portafoglio energetico di Eps, ha dichiarato che questa energia "sarà sufficiente per rifornire 10 mila famiglie". Entrambe le centrali saranno pronte per i test a maggio e la produzione annua totale delle due centrali solari sarà di 25 mila megawattora. (Seb)