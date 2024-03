Business news: Renault investirà 300 milioni di euro a Sandouville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault investirà 300 milioni di euro per la produzione di furgoni elettrici negli stabilimenti di Sandouville, in Francia, entro il 2026. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal costruttore francese. Renault conta di assumere 550 persone, tra cui 400 a tempo indeterminato. Il sito produttivo attualmente conta 1.850 dipendenti. Sempre a Sandouville verranno prodotti veicoli nell'ambito della joint venture tra Renault e Volvo. (Frp)