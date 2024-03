Terrorismo: Tagikistan, presto colloqui con Russia su reclutamenti connazionali in reti estremisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro, della Migrazione e dell'Occupazione del Tagikistan discuterà con le autorità russe competenti il ​​problema del reclutamento dei migranti in reti di estremisti durante un ciclo di negoziati che si terrà a Dushanbe alla fine di maggio. Lo ha riferito all'agenzia di stampa russa “Tass” il viceministro tagico Shahnoza Nodiri. “Già alla fine di febbraio avevamo inviato un progetto di ordine del giorno, in cui uno dei temi indicati era proprio quello di reprimere il reclutamento dei cittadini del Tagikistan in gruppi estremisti e terroristici. Naturalmente discuteremo di questo problema", ha detto Nodiri. (Rum)