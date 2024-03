Rpt - Roma: incendio in autorimessa in via Castel di Leva, fermato 45enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori hanno poi ampliato le indagini, visionando altri sistemi di videosorveglianza di alcuni distributori di carburante che vi sono nelle vicinanze, appurando che l'uomo, prima di fare accesso all'autorimessa, si era recato presso un distributore automatico di via Castel di Leva e, dopo aver inserito una banconota da 10 euro, aveva rifornito la tanica. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno riscontrato che l'uomo aveva utilizzato per tutto il tempo l'auto della propria compagna riconosciuta dal tappo mancante della benzina, che aveva lo stesso colore e gli stessi cerchi delle ruote della macchina vista attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza. Per questo, i poliziotti hanno rintracciato il 45enne presso la propria abitazione e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché accusato di incendio doloso. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo e l'adozione della custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato associato presso il carcere di Regina Coeli. (Rer)