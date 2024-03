Gaza: Usa approvano nuovo trasferimento di bombe e aerei da combattimento a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha approvato nei giorni scorsi il trasferimento di nuovi armamenti e aerei da combattimenti ad Israele, nonostante le preoccupazioni delle autorità statunitensi in merito ad una possibile operazione militare su larga scala nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto nella Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che il nuovo pacchetto include più di 1.800 bombe a caduta libera Mk84 e oltre 500 bombe Mk82. “Abbiamo sempre sostenuto il diritto all’autodifesa di Israele”, ha affermato un funzionario anonimo della Casa Bianca. La settimana scorsa, inoltre, il dipartimento di Stato ha approvato il trasferimento ad Israele di altri 25 caccia F-35A, per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari. (Was)