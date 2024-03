Siria: Usa vietano emissione del visto a 10 funzionari di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto nuove restrizioni all’emissione di visti nei confronti di 10 funzionari del governo siriano e delle relative famglie, alla luce del loro coinvolgimento in abusi dei diritti umani. Il dipartimento di Stato Usa ha ricordato in una nota che 13 anni fa “il regime del presidente Assad ha avviato una violenta campagna di repressione in Siria, commettendo atrocità e crimini contro l’umanità”. Le autorità di Washington, prosegue il comunicato, non intendono normalizzare le relazioni con la Siria in mancanza di “progressi concreti verso una soluzione politica alla repressione dei cittadini”. (Was)