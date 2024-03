Usa: processo in Georgia, Trump fa ricorso e chiede di nuovo estromissione di Fani Willis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto ricorso in appello contro la decisione del giudice Scott McAfee, del tribunale della contea di Fulton, in Georgia, il quale ha stabilito alla procuratrice Fani Willis di continuare a coordinare il caso relativo alle interferenze elettorali che hanno avuto luogo nello Stato nel 2020. Negli atti depositati alla corte d’appello della Georgia, gli avvocati di Trump hanno accusato la procuratrice di avere comunque un conflitto di interessi, chiedendo alle autorità giudiziarie di rimuoverla dal caso. Le accuse riguardano la relazione sentimentale che la Willis ha avuto con Nathan Wade, uno dei procuratori della sua squadra che si è occupato direttamente del caso contro Trump. Il 15 marzo, dopo le dimissioni di Wade, il giudice McAfee ha stabilito che la procuratrice potrà comunque continuare a coordinare il processo. (Was)